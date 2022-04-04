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Гол и ассист Жерсона Родригеса помог Эюпспору обыграть лидера Турции

Наши за границей
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(1 голосов)

В победе команды принял участие и Оливье Тилль

Гол и ассист Жерсона Родригеса помог Эюпспору обыграть лидера Турции

Фото: eyupsporofficial

Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды за "Эюпспор", помог своей команде обыграть "Анкарагюджю" в матче чемпионата Турции (3:2).

Родригес вышел в стартовом составе и отыграл на поле весь поединок. Игрок сборной Люксембурга открыл счет на 15-й минуте встречи, а потом спустя пару минут отметился результативной передачей.

В победе команды принял участие и хавбек "Ворсклы" Оливье Тилль, который временно арендован турецким клубом. Тилль отдал голевую передачу на форварда "Эюпспора" Огулджан Чаглаян, а тот закрыл все вопросы о победителе матча - 3:2.

После этого поединка, "Анкарагюджю" продолжает лидировать в чемпионате Турции, "Эюпспор" идет четвертым.

Напомним, что первую половину сезона Жерсон также провел в аренде, будучи досрочно исключен из "Труа".

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Комментарии (4)
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TerenceV (Київ)
04.04.2022 в 16:33
Він завжди починає непогано в нових клубах. А далі починаються його звичні проблеми.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.04.2022 в 16:25
Міг би досягнути багато у футболі, - йому б ще мізки....
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
04.04.2022 в 15:30
Джерсон ще другий гол на свої ворота привіз. А гол, з передачі Тіля, з положення поза грою був забитий
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adey (Korosten)
04.04.2022 в 16:01
третій гол чистий. на стоп-кадрі видно, що в одного захисника стирчить ззаду нога (так само, як і в Миколенка вчора) і тому офсайду немає.
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