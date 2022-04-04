Гол и ассист Жерсона Родригеса помог Эюпспору обыграть лидера Турции

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды за "Эюпспор", помог своей команде обыграть "Анкарагюджю" в матче чемпионата Турции (3:2).

Родригес вышел в стартовом составе и отыграл на поле весь поединок. Игрок сборной Люксембурга открыл счет на 15-й минуте встречи, а потом спустя пару минут отметился результативной передачей.

В победе команды принял участие и хавбек "Ворсклы" Оливье Тилль, который временно арендован турецким клубом. Тилль отдал голевую передачу на форварда "Эюпспора" Огулджан Чаглаян, а тот закрыл все вопросы о победителе матча - 3:2.

После этого поединка, "Анкарагюджю" продолжает лидировать в чемпионате Турции, "Эюпспор" идет четвертым.

Напомним, что первую половину сезона Жерсон также провел в аренде, будучи досрочно исключен из "Труа".