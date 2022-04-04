Ярмоленко: Мы никогда этого не простим. путин, ты - дерьмо

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко не может примириться с циничным разрушением оккупантами его родного Чернигова. На своей странице в Instagram он поделился видео, где город изображен до и после вторжения рашистов.

"Мы никогда этого не простим. путин, ты - дерьмо", – написал Ярмоленко.

Также напомним, что Ярмоленко - воспитанник черниговской "Десны". На юношеском уровне он выступал за местные "Юность" и "Десну" до перехода в киевское "Динамо".

Читайте также В Чернигове мародеры обворовали разбомбленный стадион Десны

Скриншот: instagram.com/yarmolenkoandrey