Ярмоленко: Мы никогда этого не простим. путин, ты - дерьмо
Украинец адресовал обращение президенту страны-оккупанта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко не может примириться с циничным разрушением оккупантами его родного Чернигова. На своей странице в Instagram он поделился видео, где город изображен до и после вторжения рашистов.
"Мы никогда этого не простим. путин, ты - дерьмо", – написал Ярмоленко.
Также напомним, что Ярмоленко - воспитанник черниговской "Десны". На юношеском уровне он выступал за местные "Юность" и "Десну" до перехода в киевское "Динамо".
Скриншот: instagram.com/yarmolenkoandrey
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
04.04.2022 в 15:27
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