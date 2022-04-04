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Ярмоленко: Мы никогда этого не простим. путин, ты - дерьмо

Наши за границей
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Украинец адресовал обращение президенту страны-оккупанта

Ярмоленко: Мы никогда этого не простим. путин, ты - дерьмо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко не может примириться с циничным разрушением оккупантами его родного Чернигова. На своей странице в Instagram он поделился видео, где город изображен до и после вторжения рашистов.

"Мы никогда этого не простим. путин, ты - дерьмо", – написал Ярмоленко.

Также напомним, что Ярмоленко - воспитанник черниговской "Десны". На юношеском уровне он выступал за местные "Юность" и "Десну" до перехода в киевское "Динамо".

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Ярмоленко: Мы никогда этого не простим. путин, ты - дерьмо - изображение 1
Скриншот: instagram.com/yarmolenkoandrey
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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон) война с Россией
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Extrim4ik (Extreme)
04.04.2022 в 15:27
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