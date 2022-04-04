Андрей Шевченко приютит у себя в Лондоне украинские семьи
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов приютить у себя в Лондоне несколько украинских семей. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"Я подал документы, что готов принять у себя две семьи. У меня две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать.
Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять", — рассказал Андрей Николаевич.
Ранее мы сообщали, как одноклубник Виталия Миколенко в Англии планирует помочь
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Источник:УП
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