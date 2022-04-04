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Андрей Шевченко приютит у себя в Лондоне украинские семьи

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Андрей Шевченко приютит у себя в Лондоне украинские семьи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко готов приютить у себя в Лондоне несколько украинских семей. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я подал документы, что готов принять у себя две семьи. У меня две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать.

Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять", — рассказал Андрей Николаевич.

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Ранее мы сообщали, как одноклубник Виталия Миколенко в Англии планирует помочь украинским беженцам.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Источник:
УП

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