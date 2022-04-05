Коваленко: русские убили моего друга на блокпосту. Даже тело не вернули
Украинский игрок рассказал о зверствах оккупантов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о том, что российские террористы убили его друга.
"Смерть? У меня есть фото моего друга. Пять дней он скрывался в укрытии, а затем попытался сбежать. Он сел вместе с братом и девушкой.
На первом блокпосту российские военные остановили автомобиль и убили двоих мужчин. Даже тела для захоронения не вернули. Девушку держали три часа, затем отпустили. Она убегала с криками", - приводит слова Коваленко Fantacalcio.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
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