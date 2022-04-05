"Каждый вкладывает в победу душу, силы и жизнь". Зозуля продолжает помогать ВСУ

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает заниматься волонтерством и помогать украинским военным.

"Очередная партия первой медицинской помощи уже отправилась к нашим бойцам на передовую.

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Сегодня все украинцы похожи на пчел, которые неустанно работают на благо своего улья. Мы все едины в стремлении к победе. Мы все едины в стремлении мести за павших Героев и замученных мирных жителей. И пока мы оплакиваем страшные зверства, совершенные рашистами в украинских городах, родственники орков оплакивают микроволновки и золото, которое до них так и не доехало. Это еще раз подтверждает, что между нашими народами всегда была пропасть длиной в столетие.

Мы обязательно победим, потому что каждый из нас вкладывает в эту победу душу, силы и жизнь", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.