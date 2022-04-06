Крылья Советов не позволяют Иванисене расторгнуть контракт

Полузащитник "Зари" Артем Громов сообщил, что "Крылья Советов" не позволяют Дмитрию Иванисене расторгнуть контракт.

– Есть ли у тебя какие-то друзья или родственники в россии?

– Один мой друг Дима Иванисеня там застрял. Он не может вырваться оттуда, так как "Крылья" Советов не позволяют ему разорвать контракт. Ему выставляют такие счета за разрыв контракта, что ему просто придется продать себя по частям, - сказал Громов.

Напомним, Иванисеня перешел в российские "Крылья Советов" прошлым летом из луганской "Зари" на правах свободного агента. Футболист провел в первой части сезона 17 матчей за команду, результативными действиями не отмечался.

В активе украинца также есть один матч за национальную сборную.