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Крылья Советов не позволяют Иванисене расторгнуть контракт

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинца не отпускают из российского клуба

Крылья Советов не позволяют Иванисене расторгнуть контракт

Фото: kc-camapa.ru

Новина українською

Полузащитник "Зари" Артем Громов сообщил, что "Крылья Советов" не позволяют Дмитрию Иванисене расторгнуть контракт.

Есть ли у тебя какие-то друзья или родственники в россии?

– Один мой друг Дима Иванисеня там застрял. Он не может вырваться оттуда, так как "Крылья" Советов не позволяют ему разорвать контракт. Ему выставляют такие счета за разрыв контракта, что ему просто придется продать себя по частям, - сказал Громов.

Напомним, Иванисеня перешел в российские "Крылья Советов" прошлым летом из луганской "Зари" на правах свободного агента. Футболист провел в первой части сезона 17 матчей за команду, результативными действиями не отмечался.

В активе украинца также есть один матч за национальную сборную.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Крылья Советов (Самара) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Камонплей
06.04.2022 в 12:52
Хоча загалом виглядає як кулсторія бо уєфа дозволив всім як мінімум призупинити контракти
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Камонплей
06.04.2022 в 12:51
Йому виставляють такі рахунки за розрив контракту, що йому просто доведеться продати себе частинами__________________ ну діма на шось инше і не годиться. най сидить там. Дуже хотів цього.
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Extrim4ik (Extreme)
06.04.2022 в 12:42
Зверьё - оно и есть зверьё ихняя территория, - как тюрьма, оттуда мало кто может выйти без хороших финансовых возможностей и связей
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