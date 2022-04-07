Один из лучших. Известна оценка Миколенко за матч с Бернли

В рамках перенесенного матча 19-го тура Английской Премьер-лиги "Бернли" на своем поле обыграл "Эвертон" со счетом 3:2.

В стартовом составе гостей на эту игру вышел украинский защитник Виталий Миколенко. 22-летний украинец отыграл на поле весь поединок.

За это время Миколенко заработал пенальти, 70 раз коснулся мяча, отдал 1 ключевой пас и 21 точную передачу в целом (64%), один раз обыграл соперника (50%) и дважды был обыгран, сделал 2 отбора (50%), дважды вынес мяч и 1 раз его потерял

Портал WhoScored оценил его игру в 6.8 балла, SofaScore – в 6.6. Более высокие баллы в составе "ирисок" получили только Ришарлисон, оформивший дубль(10.0, 9.6), и Энтони Гордон 7.3, 7.5).

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Напомним, в нынешнем сезоне Миколенко провел 8 матчей за "Эвертон" во всех турнирах, результативными действиями не отличался.