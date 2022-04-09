Миколенко выйдет в старте на матч против Манчестер Юнайтед
Серьезный вызов для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура АПЛ “Эвертон” примет “Манчестер Юнайтед” на Гудисон Парк. В стартовом составе "ирисок" появится украинский игрок Виталий Миколенко.
???? | This is how we line-up this afternoon!#EVEMUN pic.twitter.com/tjFRsdrBEO— Everton (@Everton) April 9, 2022
Он начнет встречу на традиционной позиции левого защитника. Это уже третий подряд старт для Миколенко – такое произошло впервые в его карьере в АПЛ.
Отметим, что сейчас "Эвертон" всего на одно очко опережает зону вылета, в то время как "Манчестер Юнайтед" расположился в трех зачетных пунктах от топ-4.
Команды начнут в 14.30. UA-Футбол проведет
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