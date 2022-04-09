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Миколенко выйдет в старте на матч против Манчестер Юнайтед

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Серьезный вызов для украинца

Миколенко выйдет в старте на матч против Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 32-го тура АПЛ “Эвертон” примет “Манчестер Юнайтед” на Гудисон Парк. В стартовом составе "ирисок" появится украинский игрок Виталий Миколенко.

Он начнет встречу на традиционной позиции левого защитника. Это уже третий подряд старт для Миколенко – такое произошло впервые в его карьере в АПЛ.

Отметим, что сейчас "Эвертон" всего на одно очко опережает зону вылета, в то время как "Манчестер Юнайтед" расположился в трех зачетных пунктах от топ-4.

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Команды начнут в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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