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Фанаты Легии вывесили баннер с пожеланием для Владимира Путина

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(4 голосов)

Точная инструкция

Фанаты Легии вывесили баннер с пожеланием для Владимира Путина

Фото: facebook Никита Дмитрулин

UA-Футбол
Новина українською

Фанаты варшавской "Легии" вывесили красочный баннер на гостевом матче против познаньского "Леха". На плакате изображен повешенным президент России Владимир Путин, в футболке московского "Спартака".

За "Легию" выступают украинец Игорь Харатин, орендованный у киевского "Динамо" словенец Беньямин Вербич и экс-игрок луганской "Зари" немецкий израильтянин Джоэль Абу-Ханна.

За познаньский "Лех" же играет также арендованный у "Динамо Киев" поляк Томаш Кендзера.

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В статье: Легия (Варшава) Лех (Познань) война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2022 в 21:24
Подяка полякам.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.04.2022 в 21:12
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