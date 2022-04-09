Фанаты Легии вывесили баннер с пожеланием для Владимира Путина
Точная инструкция
Фото: facebook Никита Дмитрулин
Фанаты варшавской "Легии" вывесили красочный баннер на гостевом матче против познаньского "Леха". На плакате изображен повешенным президент России Владимир Путин, в футболке московского "Спартака".
За "Легию" выступают украинец Игорь Харатин, орендованный у киевского "Динамо" словенец Беньямин Вербич и экс-игрок луганской "Зари" немецкий израильтянин Джоэль Абу-Ханна.
За познаньский "Лех" же играет также арендованный у "Динамо Киев" поляк Томаш Кендзера.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2022 в 21:24
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.04.2022 в 21:12
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