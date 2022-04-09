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Чигринский забил в матче чемпионата Греции

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Первый гол в этом сезоне

Чигринский забил в матче чемпионата Греции

Фото: The Times Hub

UA-Футбол
Новина українською

Игрок "Ионикоса" Дмитрий Чигринский забил в матче чемпионата Греции против "Астерас Триполис". Это первый гол украинца за последние два сезона.

Центральный защитник проводит свой первый сезон за "Ионикос", подписавшись с ним в сентябре прошлого года. Чигринский сыграл в этом сезоне уже 25 матчей во всех турнирах.

"Ионикос" из Никеи идет на четвертом месте во второй части турнирной таблицы чемпионата Греции. В первой половине сезона команда финишировала одиннадцатой.

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В статье: Дмитрий Чигринский Чемпионат Греции
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