Чигринский забил в матче чемпионата Греции
Первый гол в этом сезоне
Фото: The Times Hub
Игрок "Ионикоса" Дмитрий Чигринский забил в матче чемпионата Греции против "Астерас Триполис". Это первый гол украинца за последние два сезона.
Центральный защитник проводит свой первый сезон за "Ионикос", подписавшись с ним в сентябре прошлого года. Чигринский сыграл в этом сезоне уже 25 матчей во всех турнирах.
"Ионикос" из Никеи идет на четвертом месте во второй части турнирной таблицы чемпионата Греции. В первой половине сезона команда финишировала одиннадцатой.
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