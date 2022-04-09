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Миколенко получил письмо от стюарда с деньгами для жителей Украины

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Красивый жест поддержки от англичанина

Миколенко получил письмо от стюарда с деньгами для жителей Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После игры с "Манчестер Юнайтед" украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сообщил в своем инстаграме о письме от стюарда Томми.

Мужчина передал деньги и попросил Виталия передать средства людям из Украины.

"Сегодня после игры я получил письмо от стюарда Томми, который запал мне в душу и у меня не было слов, когда я его открыл. Я надеюсь Томми на меня не обидится за этот пост.

Хочу еще раз поблагодарить этого мужчину с большим сердцем, который пытается помочь моей родной стране и всем людям, которые небезразличны. Слава Украине!", – написал украинский футболист.

В этой игре "ириски" под руководством Фрэнка Лэмпарда одержали в этом поединке домашнюю минимальную победу. 22-летний Миколенко провел на поле все 90 минут основного времени и получил отметку за матч в 7,5 балла.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед война с Россией Виталий Миколенко
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