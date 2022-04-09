Миколенко получил письмо от стюарда с деньгами для жителей Украины
Красивый жест поддержки от англичанина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После игры с "Манчестер Юнайтед" украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сообщил в своем инстаграме о письме от стюарда Томми.
Мужчина передал деньги и попросил Виталия передать средства людям из Украины.
"Сегодня после игры я получил письмо от стюарда Томми, который запал мне в душу и у меня не было слов, когда я его открыл. Я надеюсь Томми на меня не обидится за этот пост.
Хочу еще раз поблагодарить этого мужчину с большим сердцем, который пытается помочь моей родной стране и всем людям, которые небезразличны. Слава Украине!", – написал украинский футболист.
В этой игре "ириски" под руководством Фрэнка Лэмпарда одержали в этом поединке
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