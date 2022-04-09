Это вам не российские тик-ток войска. Как украинцы помогают ВСУ - ВИДЕО
Украинский народ не победить!
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинские защитники показали пример того, как украинский народ поддерживает ВСУ.
Наших людей людей не победить. Это вам не тик-ток ролики на окрестностях Мариуполя от российских варваров.
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