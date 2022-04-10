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Малиновский во второй раз не появится в старте на матч Аталанты

Наши за границей
(1 голосов)

Это случится впервые с декабря

Малиновский во второй раз не появится в старте на матч Аталанты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 32-м туре итальянской Серии А "Сассуоло" встретится с "Аталантой". Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский начнет этот матч со скамьи для запасных.

В предыдущем поединке против "РБ Лейпцига" в Лиге Европы он не только тоже не попал в основную одиннадцатку, но и не вышел на поле вообще. В общей сложности на его счету всего 45 минут в последних трех встречах "Аталанты".

В последний раз Малиновский в двух подряд поединках стартовал со скамьи для запасных еще в декабре.

"Сассуоло" и "Аталанта" начнут в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Сассуоло
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