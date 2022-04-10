Малиновский во второй раз не появится в старте на матч Аталанты
Это случится впервые с декабря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 32-м туре итальянской Серии А "Сассуоло" встретится с "Аталантой". Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский начнет этот матч со скамьи для запасных.
В предыдущем поединке против "РБ Лейпцига" в Лиге Европы он не только тоже не попал в основную одиннадцатку, но и не вышел на поле вообще. В общей сложности на его счету всего 45 минут в последних трех встречах "Аталанты".
В последний раз Малиновский в двух подряд поединках стартовал со скамьи для запасных еще в декабре.
"Сассуоло" и "Аталанта" начнут в 16:00.
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