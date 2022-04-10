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ВИДЕО, как Харатин получил красную карточку в первом же своем официальном матче в этом году

Наши за границей
(1 голосов)

Неудачное возвращение

ВИДЕО, как Харатин получил красную карточку в первом же своем официальном матче в этом году

Фото: legia.com

Новина українською

В рамках 28-го тура польской Экстраклясы "Лех" (Познань) принимал "Легию" (Варшава). В составе гостей на 78-й минуте со скамьи для запасных появился Игорь Харатин, а уже на 90+3 он получил прямую красную карточку.

Сначала украинцу за грубый подкат сзади была продемонстрирована желтая, но после просмотра VAR арбитры изменили свое решение, удалив полузащитника.

Это был первый официальный матч Харатина в этом году. В последний раз он играл за "Легию" не в спарринге еще 9 декабря против московского "Спартака" в Лиге Европы.

Напомним, что Игорь перешел в варшавский клуб 1 сентября 2021 из "Ференцвароша" за 900 тысяч евро. Тогда между сторонами был подписан контракт на три сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Харатина в 1,2 млн евро.

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин Лех (Познань)
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