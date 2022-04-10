Игнатенко провел полный матч и помог Бордо дома победить
Обыграли "Мец"
Фото - ФК Бордо / автор неизвестен
В матче 31-го тура французской Лиги 1 "Бордо" дома уверенно обыграло "Мец" – 3:1.
Украинский полузащитник хозяев Данило Игнатенко вышел на поединок в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут.
Благодаря этой победе "Бордо" поднялось с последней строчки турнирной таблицы - на данный момент команда 25-летнего украинца имеет в своем активе 26 очков и занимает 19 позицию.
Этот поединок стал 6-м для Данила в рамках Лиги 1.
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