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Игнатенко провел полный матч и помог Бордо дома победить

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Обыграли "Мец"

Игнатенко провел полный матч и помог Бордо дома победить

Фото - ФК Бордо / автор неизвестен

Новина українською

В матче 31-го тура французской Лиги 1 "Бордо" дома уверенно обыграло "Мец" – 3:1.

Украинский полузащитник хозяев Данило Игнатенко вышел на поединок в стартовом составе своей команды и провел на поле все 90 минут.

Благодаря этой победе "Бордо" поднялось с последней строчки турнирной таблицы - на данный момент команда 25-летнего украинца имеет в своем активе 26 очков и занимает 19 позицию.

Этот поединок стал 6-м для Данила в рамках Лиги 1.

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В статье: Бордо Мец (Франция)
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