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Яремчук встретился с беженцами из Украины на стадионе Бенфики

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(2 голосов)

Футболист уделил время каждому ребенку

Яремчук встретился с беженцами из Украины на стадионе Бенфики

Фото: Benfica SL

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук провел встречу с украинцами на "Эштади Да Луш". 26-летний футболист пообщался с украинскими беженцами, преимущественно детьми, раздал автографы и сфотографировался с желающими.

"Это была прекрасная возможность познакомиться с детьми и их родителями, которые покинули горячие точки Украины. Приятно видеть улыбки на лицах украинских детей. Вместе мы объединяемся ради победы", - написал украинец в своем Instagram, прикрепив видео и фото.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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