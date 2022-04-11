Яремчук встретился с беженцами из Украины на стадионе Бенфики
Футболист уделил время каждому ребенку
Фото: Benfica SL
Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук провел встречу с украинцами на "Эштади Да Луш". 26-летний футболист пообщался с украинскими беженцами, преимущественно детьми, раздал автографы и сфотографировался с желающими.
"Это была прекрасная возможность познакомиться с детьми и их родителями, которые покинули горячие точки Украины. Приятно видеть улыбки на лицах украинских детей. Вместе мы объединяемся ради победы", - написал украинец в своем Instagram, прикрепив видео и фото.
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