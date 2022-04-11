Невероятно. Ребров в седьмой раз кряду признан лучшим тренером месяца в ОАЭ
Волшебник
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров стал лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в марте, сообщает прес-служба клуба.
Эта награда покорилась 47-летнему специалисту в седьмой раз подряд с августа. В марте "Аль-Айн" сыграл четыре поединка: два - в чемпионате, два - в кубке. Как результат, три ничьи и победа, плюс выход в финал кубка лиги.
Под руководством Реброва "Аль-Айн" продолжает лидировать в чемпионате ОАЭ, опережая своего ближайшего преследователя, "Аль-Вахду", на семь очков.
رقم قياسي.. للمرة السابعة على التوالي ????????— نادي العين (@alainfcae) April 10, 2022
"زعيم المدربين" سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب عن شهر مارس ????????????#نادي_العين pic.twitter.com/kKD9leAfPO
سيرجي ريبيروف ???????? #نادي_العين pic.twitter.com/2560Sx5qVF— نادي العين (@alainfcae) April 10, 2022
Напомним, что Сергей Ребров возглавил эмиратский клуб в июле 2021 года.
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