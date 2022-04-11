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Невероятно. Ребров в седьмой раз кряду признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

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Волшебник

Невероятно. Ребров в седьмой раз кряду признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров стал лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов в марте, сообщает прес-служба клуба.

Эта награда покорилась 47-летнему специалисту в седьмой раз подряд с августа. В марте "Аль-Айн" сыграл четыре поединка: два - в чемпионате, два - в кубке. Как результат, три ничьи и победа, плюс выход в финал кубка лиги.

Под руководством Реброва "Аль-Айн" продолжает лидировать в чемпионате ОАЭ, опережая своего ближайшего преследователя, "Аль-Вахду", на семь очков.

Напомним, что Сергей Ребров возглавил эмиратский клуб в июле 2021 года.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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