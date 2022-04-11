"Каждый делает свое дело с любовью". Зозуля передал Украине еще две кареты скорой
Роман продолжает активно помогать украинским защитникам
Фото: Facebook
Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает помогать Украине в борьбе с российскими захватчиками.
"Любовь - это ... когда я захожу вечером в нашу с женой спальню, а она выбирает и покупает дроны для наших защитников. Любовь - это ... когда мой 5-ти летний сын готов пожертвовать свои рации для наших воинов. Правда, они игрушечные, но он того не знает.
Любовь - это…когда украинцы из Гонконга, украинская диаспора в Мадриде и благотворительная организация "Ланцюжок добра" / "Cadena de Bondad"" объединяют свои усилия и 2 машины скорых, до конца упакованные всем жизненно необходимым, отправляются в Украину.
Первая - для наших Героев из "Азова", вторая - следует Героям в Николаев. Потому что для них любовь – это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов.
Любовь – это наша несокрушимая вера в свободную, независимую Украину и невероятно крутых ее детей.
Я благодарю каждого, кто приближает нашу победу. Она близко. Потому что каждый делает свое дело с любовью", — написал Зозуля в своем Facebook.
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