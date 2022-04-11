Вице-президент Мариуполя: Протрезвление наступило, когда в метре от себя заметил мины

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал об ужасах войны и сложной эвакуации из города. 25 дней он вместе с семьей находился под постоянными обстрелами российских захватчиков.

"После очередной бессонной ночи в импровизированном бомбоубежище (продуктовом подвале у соседей), я сказал семье: "Хватит, надо вырываться из этого ада". Мы просто сели в машину, благо перед войной залили бензобак под завязку, взяли две сумки с самыми необходимыми на первое время вещами, любимицу всей семьи – шотландскую кошку, и поехали на свой страх и риск, не ожидая "зеленых" коридоров.

На многочисленных блокпостах русские военные искали оружие, следы пороха на руках, т.н. "националистические" татуировки. Спасала, как это не удивительно, кошка – увидев ее в салоне автомобиля на руках десятилетнего сына, солдаты смягчались и досмотры были уже не такими строгими. Но пару раз раздеваться все-таки пришлось.

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После последнего русского блокпоста в Васильевке появилась эйфория, что почти вырвались, нога самопроизвольно стала жать на педаль газа, но протрезвление наступило моментально, когда в метре от себя заметил несколько противотанковых мин, просто лежащих на дороге, а через некоторое расстояние от них – еще дымящийся гражданский Renault Duster.

По заранее собранным в соцсетях крупицам информации мы знали, что впереди, в Каменском, взорван мост, и его надо объезжать по узкой грунтовой дорожке через минные поля. К этому моменту у нас уже сформировалась стихийная группа из пяти машин таких же отчаянных. И, как водится, мы заблудились, проехали нужный поворот грунтовки.

И тут, слава Богу, к нам выбежал местный парнишка, лет 12, по внешнему виду – уже давно обитающий в бомбоубежище (после месяца блокады в Мариуполе это замечаешь моментально). Вокруг перестрелка, недалеко грохочут артиллерийские залпы, а он бежит за нами и кричит "Не туда, там мины".

Затем он сел на велосипед и провел нас до выезда к украинским позициям. Парнишка – настоящий герой, честь и хвала ему и его родителям! В суматохе забыл спросить его имя, но после войны постараюсь обязательно его найти.

Как только мы проехали первый блокпост с украинским флагом, мы почувствовали весь масштаб заботы государства о вынужденных переселенцах. Нас собрали в безопасной локации, и организованной колонной, в сопровождении полиции, завели в Запорожье", - рассказал Санин.