"Мы этого никогда не забудем". Харатин потрясен поддержкой Польши
Украинец тепло поблагодарил поляков за поддержку Украины
Фото: instagram.com/igor_kharatin
Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин тепло прокомментировал благотворительный матч с "Динамо" (1:3). Футболист также поблагодарил поляков за поддержку Украины и нашего народа.
"Украина – это сильная и свободная нация, которая борется за свое будущее! За нами правда, за нами сила! Спасибо "Легии", спасибо Польше за эту большую поддержку в такое время, мы этого никогда не забудем", - написал Игорь Харатин в своем Instagram.
Напомним, что Харатин выступает за польский клуб с лета прошлого года. В активе украинца 2 гола и 2 ассиста в 24 матчах за "Легию".
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