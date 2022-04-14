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Пришлось выскочить на поле. Зинченко защитил травмированного партнера в матче ЛЧ

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Настоящий герой

Пришлось выскочить на поле. Зинченко защитил травмированного партнера в матче ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вступился за своего партнера по команде Фила Фодена в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Атлетико (0:0).

В конце поединка защитник "матрасников" выполнил жесткий подкат против Фодена, после чего вингер "горожан" оказался на газоне, что не понравилось футболистам испанского клуба.

К Филу сразу же подбежал Александр Зинченко, чтобы оттащить черногорца от Фодена, после чего чуть не пошел разбираться еще и с Маркосом Льоренте. Между футболистами возникла потасовка, длившаяся минуты две. Затем в эпицентре событий приняли участие игроки обеих команд - как те, что были на поле, так и запасные.

Зинченко в это время уже не лез в перепалку, а оставался рядом с Фоденом – пытался убедиться, все ли хорошо с тем.

Напомним, "Манчестер Сити" по сумме двух матчей победил Атлетико (1:0, 0:0) и сыграет в полуфинале с "Реалом". Украинец провел весь матч на скамейке запасных.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко
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