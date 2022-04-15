  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Филиппов забил эффектный гол в чемпионате Латвии
В тренде

Филиппов забил эффектный гол в чемпионате Латвии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец положил начало сокрушительной победы "Риги"

Филиппов забил эффектный гол в чемпионате Латвии

Фото: facebook.com/rigafootballclub

Новина українською

Украинский нападающий "Риги" Александр Филиппов забил роскошный гол в ворота "Метта/Лу" в матче 6-го тура чемпионата Латвии.

На 21-й минуте форвард на грани штрафной ушел от защитника и роскошно пробил в верхний угол.

Отметим, что в составе латвийского клуба взяли участие еще два украинских футболиста - Юрий Вакулко и Владлен Юрченко. Первый начал встречу со стартовых минут и отыграл весь матч, второй вышел на замену на 70-й минуте.

"Рига" одержала победу со счетом 4:0 и временно поднялась на второе место в турнирной таблице, сократив отставания от лидера до двух очков.

Латвия, 6 тур

"Рига" – "Метта/ЛУ" – 4:0

Голы: Филиппов, 21, Кендыш, 27, Рамос, 69, Минчев, 86

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Филиппов ФК Рига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...