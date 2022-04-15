Филиппов забил эффектный гол в чемпионате Латвии
Украинец положил начало сокрушительной победы "Риги"
Фото: facebook.com/rigafootballclub
Украинский нападающий "Риги" Александр Филиппов забил роскошный гол в ворота "Метта/Лу" в матче 6-го тура чемпионата Латвии.
На 21-й минуте форвард на грани штрафной ушел от защитника и роскошно пробил в верхний угол.
Отметим, что в составе латвийского клуба взяли участие еще два украинских футболиста - Юрий Вакулко и Владлен Юрченко. Первый начал встречу со стартовых минут и отыграл весь матч, второй вышел на замену на 70-й минуте.
"Рига" одержала победу со счетом 4:0 и временно поднялась на второе место в турнирной таблице, сократив отставания от лидера до двух очков.
Латвия, 6 тур
"Рига" – "Метта/ЛУ" – 4:0
Голы: Филиппов, 21, Кендыш, 27, Рамос, 69, Минчев, 86
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