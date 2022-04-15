Филиппов забил эффектный гол в чемпионате Латвии

Украинский нападающий "Риги" Александр Филиппов забил роскошный гол в ворота "Метта/Лу" в матче 6-го тура чемпионата Латвии.

На 21-й минуте форвард на грани штрафной ушел от защитника и роскошно пробил в верхний угол.

Отметим, что в составе латвийского клуба взяли участие еще два украинских футболиста - Юрий Вакулко и Владлен Юрченко. Первый начал встречу со стартовых минут и отыграл весь матч, второй вышел на замену на 70-й минуте.

"Рига" одержала победу со счетом 4:0 и временно поднялась на второе место в турнирной таблице, сократив отставания от лидера до двух очков.

Латвия, 6 тур

"Рига" – "Метта/ЛУ" – 4:0

Голы: Филиппов, 21, Кендыш, 27, Рамос, 69, Минчев, 86