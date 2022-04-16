  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Гвардиола и Фернандиньо каждый день спрашивают меня, какая ситуация в Украине
В тренде

Зинченко: Гвардиола и Фернандиньо каждый день спрашивают меня, какая ситуация в Украине

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Интересуются ситуацией

Зинченко: Гвардиола и Фернандиньо каждый день спрашивают меня, какая ситуация в Украине

Фото: mancity.com

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, как его поддержали в клубе, дав капитанскую повязку в кубковом поединке против "Питерборо", и в целом поделился отношением к войне против России.

“В Питерборо на глазах были слезы. Не могу описать, что я чувствовал внутри. Ощущение той поддержки – я так гордился, что я украинец. Я был так благодарен людям, которые это сделали и продолжают делать. Со стороны менеджера (Пеп Гвардиола – прим.) и Фернандиньо было очень любезно дать мне возможность быть капитаном. До сих пор каждый день они приходят и спрашивают меня, какая ситуация в Украине и как я чувствую себя.

Тренировки? Психологически тяжело, потому что я до сих пор думаю об Украине и наших людях. Но футбол – тоже моя жизнь, и это то, что доставляет мне наибольшее удовольствие, поэтому я стараюсь фокусироваться на матче, когда играю. Это непросто, сначала было практически невозможно, но я приспосабливаюсь. Однако не могу сказать, что в то же время я не думаю об Украине”, – сказал Зинченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фернандиньо Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theguardian

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...