Супряга не выйдет в старте на матч против последней команды Серии А
Пока не заслужил
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 33-го тура итальянской Серии А "Сампдория" примет "Салернитану". В стартовом составе хозяев не нашлось места украинцу Владиславу Супряге.
Для него эта роль не нова, ведь в последний раз он играл еще 6 февраля. Именно тогда состоялся его дебют за генуэзцев, и тогда Супряга сыграл свой единственный матч в составе итальянской команды.
Отметим, что "Сампдория" идет 16-й в чемпионате, в то время как "Салернитана" замыкает турнирную таблицу.
Матч между командами начнется в 15.30.
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