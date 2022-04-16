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Супряга не выйдет в старте на матч против последней команды Серии А

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Супряга не выйдет в старте на матч против последней команды Серии А

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 33-го тура итальянской Серии А "Сампдория" примет "Салернитану". В стартовом составе хозяев не нашлось места украинцу Владиславу Супряге.

Для него эта роль не нова, ведь в последний раз он играл еще 6 февраля. Именно тогда состоялся его дебют за генуэзцев, и тогда Супряга сыграл свой единственный матч в составе итальянской команды.

Отметим, что "Сампдория" идет 16-й в чемпионате, в то время как "Салернитана" замыкает турнирную таблицу.

Матч между командами начнется в 15.30.

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В статье: Серия А Сампдория (Генуя) Салернитана Владислав Супряга
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