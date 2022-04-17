Тренер Сампдории: Я вижу, как Супряга прогрессирует

Главный тренер итальянской "Сампдории" Марко Джампаоло прокомментировал прогресс украинского нападающего Владислава Супряги:

“Чего не хватает Супряге? Должен сказать, что в последнее время он улучшается. Он лучше понимает наши идеи, стал более дерзким. Я вижу, как он прогрессирует”, – сказал Джампаоло.

Отметим, что Супряга должен провести окончание этого сезона в аренде в “Сампдории”. Сейчас в его активе всего один сыгранный и 24 проведенные минуты на поле. В основном он все поединки сидит на скамье для запасных.