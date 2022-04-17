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Тренер Сампдории: Я вижу, как Супряга прогрессирует

Наши за границей
(1 голосов)

Но пока даже на поле он не выходит

Тренер Сампдории: Я вижу, как Супряга прогрессирует

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер итальянской "Сампдории" Марко Джампаоло прокомментировал прогресс украинского нападающего Владислава Супряги:

“Чего не хватает Супряге? Должен сказать, что в последнее время он улучшается. Он лучше понимает наши идеи, стал более дерзким. Я вижу, как он прогрессирует”, – сказал Джампаоло.

Отметим, что Супряга должен провести окончание этого сезона в аренде в “Сампдории”. Сейчас в его активе всего один сыгранный и 24 проведенные минуты на поле. В основном он все поединки сидит на скамье для запасных.

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В статье: Сампдория (Генуя) Марко Джампаоло Владислав Супряга
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Источник:
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Zorin_
17.04.2022 в 09:51
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