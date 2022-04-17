Тренер Сампдории: Я вижу, как Супряга прогрессирует
Но пока даже на поле он не выходит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер итальянской "Сампдории" Марко Джампаоло прокомментировал прогресс украинского нападающего Владислава Супряги:
“Чего не хватает Супряге? Должен сказать, что в последнее время он улучшается. Он лучше понимает наши идеи, стал более дерзким. Я вижу, как он прогрессирует”, – сказал Джампаоло.
Отметим, что Супряга должен провести окончание этого сезона в аренде в “Сампдории”. Сейчас в его активе всего один сыгранный и 24 проведенные минуты на поле. В основном он все поединки сидит на скамье для запасных.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:tuttomercatoweb
Популярное сейчас
- Зеленский: Чтобы деблокировать Мариуполь, партнеры должны дать тяжелое вооружение немедленно
- Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с россией Крым и вопрос НАТО после прекращения огня и отвода войск
- Гвардиола: Второй гол – несчастный случай. Это будет урок на будущее Стеффену
- Награда за гол. Стала известна оценка Яремчука за матч с Ливерпулем
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zorin_
17.04.2022 в 09:51
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...