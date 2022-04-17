Сикан в шестой раз подряд не появится в старте на матч Ганзы
Будет поединок между соседями в таблице
Фото: BILD
В рамках 30-го тура второй Бундеслиги “Ганза” Росток встретится с “Регенсбургом”. Украинский нападающий Даниил Сикан не вошел в стартовый состав хозяев.
Это уже шестой матч, в котором футболист не выйдет с первых минут. В общем, за всю карьеру в Германии Сикан лишь однажды вышел с первых минут. В его активе один гол и один ассист в девяти встречах.
Отметим, что Ганза расположилась на 13 месте, в то время как Регенесбург идет на 10 позиций. Между командами разрыв в одно очко.
Коллективы стартуют в 14.30.
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