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Сикан в шестой раз подряд не появится в старте на матч Ганзы

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Будет поединок между соседями в таблице

Сикан в шестой раз подряд не появится в старте на матч Ганзы

Фото: BILD

Новина українською

В рамках 30-го тура второй Бундеслиги “Ганза” Росток встретится с “Регенсбургом”. Украинский нападающий Даниил Сикан не вошел в стартовый состав хозяев.

Это уже шестой матч, в котором футболист не выйдет с первых минут. В общем, за всю карьеру в Германии Сикан лишь однажды вышел с первых минут. В его активе один гол и один ассист в девяти встречах.

Отметим, что Ганза расположилась на 13 месте, в то время как Регенесбург идет на 10 позиций. Между командами разрыв в одно очко.

Коллективы стартуют в 14.30.

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В статье: Ганза (Росток) Даниил Сикан
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