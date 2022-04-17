Ярмоленко с запаса начнет матч против одного из аутсайдеров АПЛ

В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" встретится с "Бернли" на лондонском стадионе "Олимпийский". Украинский вингер Андрей Ярмоленко начнет этот матч со скамейки запасных.

Vlasic starts in one of three changes today.



Here's how we're lining up...@betway | #WHUBUR pic.twitter.com/MYnncKQHN9 — West Ham United (@WestHam) April 17, 2022

Ни разу он в этом сезоне не выходил в старте в поединках АПЛ. В общей сложности на его счету один гол в 14 матчах чемпионата. В последний раз Ярмоленко играл 14 апреля, выйдя на семь минут встречи против “Лиона” в Лиге Европы.

"Вест Хэм" продолжает биться за еврокубки. Сейчас команда располагается на седьмом месте, уступая четвертому “Тоттенхэму” шестью очками. Сегодняшний соперник "Бернли" идет 18-м – в зоне вылета.

Матч между командами начнется в 16.15.