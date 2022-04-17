Ярмоленко с запаса начнет матч против одного из аутсайдеров АПЛ
Боуэн выйдет в старте
Фото: whufc.com
В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" встретится с "Бернли" на лондонском стадионе "Олимпийский". Украинский вингер Андрей Ярмоленко начнет этот матч со скамейки запасных.
Vlasic starts in one of three changes today.— West Ham United (@WestHam) April 17, 2022
Here's how we're lining up...@betway | #WHUBUR pic.twitter.com/MYnncKQHN9
Ни разу он в этом сезоне не выходил в старте в поединках АПЛ. В общей сложности на его счету один гол в 14 матчах чемпионата. В последний раз Ярмоленко играл 14 апреля, выйдя на семь минут встречи против “Лиона” в Лиге Европы.
"Вест Хэм" продолжает биться за еврокубки. Сейчас команда располагается на седьмом месте, уступая четвертому “Тоттенхэму” шестью очками. Сегодняшний соперник "Бернли" идет 18-м – в зоне вылета.
Матч между командами начнется в 16.15.
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