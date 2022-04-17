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Ярмоленко с запаса начнет матч против одного из аутсайдеров АПЛ

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Боуэн выйдет в старте

Ярмоленко с запаса начнет матч против одного из аутсайдеров АПЛ

Фото: whufc.com

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В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" встретится с "Бернли" на лондонском стадионе "Олимпийский". Украинский вингер Андрей Ярмоленко начнет этот матч со скамейки запасных.

Ни разу он в этом сезоне не выходил в старте в поединках АПЛ. В общей сложности на его счету один гол в 14 матчах чемпионата. В последний раз Ярмоленко играл 14 апреля, выйдя на семь минут встречи против “Лиона” в Лиге Европы.

"Вест Хэм" продолжает биться за еврокубки. Сейчас команда располагается на седьмом месте, уступая четвертому “Тоттенхэму” шестью очками. Сегодняшний соперник "Бернли" идет 18-м – в зоне вылета.

Матч между командами начнется в 16.15.

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В статье: Андрей Ярмоленко Бернли Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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