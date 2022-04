Ярмоленко с запаса начнет матч против одного из аутсайдеров АПЛ

В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" встретится с "Бернли" на лондонском стадионе "Олимпийский". Украинский вингер Андрей Ярмоленко начнет этот матч со скамейки запасных.

