Петряк после выхода на замену забил победный мяч за Фехервар

Украинский хавбек "Фехервара" Иван Петряк удачно вышел на замену в матче 28-го тура чемпионата Венгрии.

Украинец на 70-й минуте появился на поле, а уже через семь оборотов секундной стрелки ударом из полукруга штрафной площади забил второй гол своей команды в этой игре. На радостях Петряк сломал угловой флажок, за что получил от рефери жёлтую карточку.

Добавим, что в составе "Фехервара" весь матч на поле провёл Артём Шабанов, Богдан Леднев просидел в запасе, а Евгений Макаренко вступил в игру за 12 минут до окончания основного времени. В составе соперника "Фехервара" по сегодняшнему матчу, "Мезекевешда", полный матч отыграл Шандор Вайда, а Вячеслав Чурко вышел на 67-й минуте.

Напомним, что сегодня Даниил Сикан вышел на замену в матче Бундеслиги II за "Ганзу" и получил прямую красную карточку .

