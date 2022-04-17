Петряк после выхода на замену забил победный мяч за Фехервар
В матче приняли участие пять украинцев
Фото: MOL Fehérvár FC / Автор неизвестен
Украинский хавбек "Фехервара" Иван Петряк удачно вышел на замену в матче 28-го тура чемпионата Венгрии.
Украинец на 70-й минуте появился на поле, а уже через семь оборотов секундной стрелки ударом из полукруга штрафной площади забил второй гол своей команды в этой игре. На радостях Петряк сломал угловой флажок, за что получил от рефери жёлтую карточку.
Добавим, что в составе "Фехервара" весь матч на поле провёл Артём Шабанов, Богдан Леднев просидел в запасе, а Евгений Макаренко вступил в игру за 12 минут до окончания основного времени. В составе соперника "Фехервара" по сегодняшнему матчу, "Мезекевешда", полный матч отыграл Шандор Вайда, а Вячеслав Чурко вышел на 67-й минуте.
Напомним, что сегодня Даниил Сикан вышел на замену в матче Бундеслиги II за "Ганзу" и
Ivan Petryak scored the Winner for Fehervar today as he came off the bench— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 17, 2022
The Ukrainian needed just 7 mins to score a sublime finish v Mezokovesd this afternoon
His side won 2-1
Shabanov played 90’
Makarenko played 12’
Petryak played 20’
pic.twitter.com/GJU7GGergE
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