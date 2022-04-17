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Петряк после выхода на замену забил победный мяч за Фехервар

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В матче приняли участие пять украинцев

Петряк после выхода на замену забил победный мяч за Фехервар

Фото: MOL Fehérvár FC / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинский хавбек "Фехервара" Иван Петряк удачно вышел на замену в матче 28-го тура чемпионата Венгрии.

Украинец на 70-й минуте появился на поле, а уже через семь оборотов секундной стрелки ударом из полукруга штрафной площади забил второй гол своей команды в этой игре. На радостях Петряк сломал угловой флажок, за что получил от рефери жёлтую карточку.

Добавим, что в составе "Фехервара" весь матч на поле провёл Артём Шабанов, Богдан Леднев просидел в запасе, а Евгений Макаренко вступил в игру за 12 минут до окончания основного времени. В составе соперника "Фехервара" по сегодняшнему матчу, "Мезекевешда", полный матч отыграл Шандор Вайда, а Вячеслав Чурко вышел на 67-й минуте.

Напомним, что сегодня Даниил Сикан вышел на замену в матче Бундеслиги II за "Ганзу" и получил прямую красную карточку.

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В статье: Иван Петряк МОЛ Фехервар
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