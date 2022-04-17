Таловеров принес победу Славии ассистом. Видео
Первое результативное действие в новой команде
Фото: 24 канал
Украинский центральный защитник Максим Таловеров принес победу пражской "Славии" в матче против "Яблонца". Центрбек отдал
Это первое результативное действие Таловерова в этом сезоне. Всего за "Славию" Максим отыграл 7 матчей в рамках чемпионата Чехии. К команде он присоединился на правах свободного агента в начале января 2022 года.
До "Славии" Таловеров выступал за "Динамо Ческе-Будеёвице" и в аренде за пражскую "Спарту Б". Также Максим играет за молодежную сборную Украины U21, за которую провел уже 7 матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Данилов потроллил Путина, отвечая на вопрос о Москве: Она утонула
- Премьер-министр Италии: Я начинаю думать, что с Путиным бесполезно разговаривать
- ВСУ отбросили россиян на несколько километров в районе Рубежного
- Пришлось выскочить на поле. Зинченко защитил травмированного партнера в матче ЛЧ
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...