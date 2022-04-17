Таловеров принес победу Славии ассистом. Видео

Украинский центральный защитник Максим Таловеров принес победу пражской "Славии" в матче против "Яблонца". Центрбек отдал голевую передачу на нападающего Станислава Тецла.

Это первое результативное действие Таловерова в этом сезоне. Всего за "Славию" Максим отыграл 7 матчей в рамках чемпионата Чехии. К команде он присоединился на правах свободного агента в начале января 2022 года.

До "Славии" Таловеров выступал за "Динамо Ческе-Будеёвице" и в аренде за пражскую "Спарту Б". Также Максим играет за молодежную сборную Украины U21, за которую провел уже 7 матчей.