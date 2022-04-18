"Они должны за это ответить". Зинченко - о военных преступлениях рф в Украине

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал варварские действия российских военных в родной стране.

"Это ужас. То, какие вещи они делали – шок для всего мира. Ужасные, страшные вещи. Они убивали наших гражданских, наших детей. Они насиловали наших женщин и девушек. Они убивали собак и даже ели их. Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую к ним.

Я так ненавижу их за все, что они сделали с украинскими людьми и с Украиной. И я ненавижу людей в россии, которые пытаются убедить других в том, что это все – пропаганда. Это стыд. Как они могут это говорить? Люди присылали мне настоящие фото, подлинные факты. Тела погибших лежали на земле в течение 2 недель. Они должны за это ответить.