Украинский футболист стал чемпионом Болгарии в составе Лудогорца

Украинский защитник Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии в составе "Лудогорца".

Команда украинца в 27-м туре выиграла "Славию" (4:1) и за четыре тура до окончания сезона гарантировала себе первое место с 14-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

31-летний футболист в заявку на матч не попал.

"Лудогорец" завоевал чемпионство на внутренней арене в 11-й раз подряд. Для украинца это уже третий титул чемпиона Болгарии. Ранее он становился чемпионом в 2017 и 2018 годах.

Напомним, в нынешнем сезоне Игорь Пластун провел 37 матчей во всех турнирах (21 в чемпионате), в которых забил один мяч и выполнил две результативные передачи.