Украинский футболист стал чемпионом Болгарии в составе Лудогорца
Украинец стал чемпионом уже в третий раз
Фото: pfcludogorets1945
Украинский защитник Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии в составе "Лудогорца".
Команда украинца в 27-м туре выиграла "Славию" (4:1) и за четыре тура до окончания сезона гарантировала себе первое место с 14-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
31-летний футболист в заявку на матч не попал.
"Лудогорец" завоевал чемпионство на внутренней арене в 11-й раз подряд. Для украинца это уже третий титул чемпиона Болгарии. Ранее он становился чемпионом в 2017 и 2018 годах.
Напомним, в нынешнем сезоне Игорь Пластун провел 37 матчей во всех турнирах (21 в чемпионате), в которых забил один мяч и выполнил две результативные передачи.
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