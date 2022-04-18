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Украинский футболист стал чемпионом Болгарии в составе Лудогорца

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Украинец стал чемпионом уже в третий раз

Украинский футболист стал чемпионом Болгарии в составе Лудогорца

Фото: pfcludogorets1945

Новина українською

Украинский защитник Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии в составе "Лудогорца".

Команда украинца в 27-м туре выиграла "Славию" (4:1) и за четыре тура до окончания сезона гарантировала себе первое место с 14-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

31-летний футболист в заявку на матч не попал.

"Лудогорец" завоевал чемпионство на внутренней арене в 11-й раз подряд. Для украинца это уже третий титул чемпиона Болгарии. Ранее он становился чемпионом в 2017 и 2018 годах.

Напомним, в нынешнем сезоне Игорь Пластун провел 37 матчей во всех турнирах (21 в чемпионате), в которых забил один мяч и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград)
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