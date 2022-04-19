Ярмоленко: На 95 процентов, что я уйду из Вест Хэма летом

Вингер "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о своем будущем в лондонском клубе. Контракт украинца с молотобойцами истекает летом.

– Я думаю, что процентов на 95, что я уйду. У "Вест Хэма" есть опция продления еще на год, но со мной по этому поводу никто не связывался. Жду их решения, оно должно быть в ближайшие неделю-две.

Если, нет, то мой агент будет заниматься вопросом моего дальнейшего трудоустройства. Будем смотреть, какие варианты будут.

– Кто тобой интересуется?

– Команды из чемпионата Турции и команды, скажем так, из теплых стран – Саудовская Аравия. Есть варианты из Испании, Италии, но я пока думаю, не определился. Сейчас мне не до этого. Настолько все равно, где я окажусь. Понимаю, что это плохо, потому что у меня семья и дети, о которых нужно заботиться, но сейчас все мысли только о войне и о том, как помочь людям из Украины.

До войны я задумывался о возвращении в "Динамо". Сейчас никто не знает, что будет вообще со страной, даже не говорю о футболе. Если не будет чемпионата, то куда возвращаться? Если выбирать между клубом, который дал тебе все или деньги, то я бы выбрал клуб, который дал мне все, и тех фанатов, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры", – сказал Ярмоленко.