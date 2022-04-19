Тренер Аталанты рассказал о травме Руслана Малиновского
Украинец досрочно покинул игру в середине тайма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды от "Вероны" (1:2) в рамках 33-го тура Серии А.
"С декабря у нас нет той четкости и производительности. Трудные поражения сместили наши позиции и заставили завершать чемпионат как можно лучше.
Не было предпосылок, что мы будем сражаться за Скудетто. Я надеялся, что это не так, но предпосылок не было. Перкасси сказал, что я неприкосновен? Спасибо ему, но сейчас только настоящее имеет для меня значение. Поговорим о будущем в конце сезона.
К сожалению, мы потеряли нашу специфику, которая позволила нам выиграть многие игры. Сейчас мы не можем создать условия, чтобы побеждать, и проигрываем из-за слишком большого количества ошибок. Теперь мы должны принять во внимание, что нам больше не нужно выигрывать любой ценой. Будем думать о победе, но… увидим".
Также специалист высказался о травме украинского полузащитника Руслана Малиновского. Украинец был вынужден покинуть игру на 34-й минуте встречи.
"У Малиновского возникла проблема с коленом. Будем надеяться, что это не растяжение связкой или что-то посерьезнее", – сказал Гасперини на послематчевой пресс-конференции.
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