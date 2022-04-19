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Безус отпраздновал свой первый трофей в Бельгии с флагом Украины

Наши за границей
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Роман не забывает о трагических событиях в родной стране

Безус отпраздновал свой первый трофей в Бельгии с флагом Украины

Фото: instagram.com/romabezus

Новина українською

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус после победы в Кубке Бельгии не забыл о трагических событиях на родине.

Во время церемонии награждения Безус был с символикой своей страны - флагом Украины. Также украинский фулбек надел футболку с надписью "Молитесь за мир, молитесь за Украину".

К слову, завоеванный Кубок Бельгии стал для 31-летнего футболиста первым после ухода из киевского "Динамо" в 2015 году. "Гент" стал обладателем Кубка впервые с 2010 года.

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Безус отпраздновал свой первый трофей в Бельгии с флагом Украины - изображение 1Безус отпраздновал свой первый трофей в Бельгии с флагом Украины - изображение 2
Фото: instagram.com/romabezus
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В статье: Роман Безус Гент
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