Руслан Малиновский пройдет медицинское обследование

В матче 33-го тура Серии А против "Вероны" (1:2) полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил травму колена, досрочно покинув поле в конце первого тайма.

Согласно информации Calcio Atalanta, сегодня 28-летний украинец пройдет медицинское обследование, чтобы определить сложность травмы.

Если подтвердятся опасения наставника "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини по поводу растяжения, то хавбек может пропустить остаток сезона. До финиша чемпионата Италии осталось всего 6 туров.

Также напомним, что 1 июня сборная Украины сыграет матч плей-офф чемпионата мира с командой Шотландии.