Безус: В городе постоянно останавливают и спрашивают, чем помочь

Полузащитник "Гента" Роман Безус рассказал, как в Бельгии помогают украинским беженцам, которые покинули родную страну из-за российского военного вторжения.

"У нас, возле ратуши, уже больше месяца висит украинское знамя. Когда подъезжаешь к центру города, он виден с разных сторон. Мэр Гента готовит открытие городка для беженцев, при местной церкви работает гуманитарный штаб. Люди дают жилье, собирают средства. Даже маленькие детки отдают на благотворительность свои сбережения.

По городу почти невозможно спокойно пройти. Тебя постоянно останавливают и спрашивают, чем помочь, и желают мира нашим землякам. Я не встречал ни одного европейца, который не был бы на стороне Украины", – рассказал Безус.