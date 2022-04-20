Дважды чемпион Бельгии. Сегодня отмечает День рождения Эдуард Соболь

Эдуард Александрович Соболь родился 20 апреля 1995 года в Вольнянске (Запорожская область). Защитник выступает за бельгийский клуб "Брюгге" и национальную сборную Украины. Ранее вызывался в юношеские и молодежные национальные команды.

Сегодня футболисту исполняется 27 лет.

Соболь - воспитанник запорожского ДЮСШ ФК "Металлург". В основном составе дебютировал 13 октября 2011 года. Затем в феврале 2013 года перешел в донецкий "Шахтера", подписав трехлетний контракт. Вместе с "горняками" он дважды становился чемпионом Украины и один раз обладателем Кубка Украины.

В первой команде "Шахтера" Соболь не сумел закрепиться и отправлялся в аренду в харьковский "Металлист", пражскую "Славию", "Яблонец" и "Брюгге".

Летом 2019 года бельгийский клуб выкупил Соболя у "Шахтера", подписав с украинцем полноценный контракт на 3 года. В составе "Брюгге" защитник успел два раза завоевать чемпионство Бельгии.