  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Дважды чемпион Бельгии. Сегодня отмечает День рождения Эдуард Соболь
В тренде

Дважды чемпион Бельгии. Сегодня отмечает День рождения Эдуард Соболь

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Имениннику исполняется 27 лет

Дважды чемпион Бельгии. Сегодня отмечает День рождения Эдуард Соболь

Фото: Club Brugge KV

Новина українською

Эдуард Александрович Соболь родился 20 апреля 1995 года в Вольнянске (Запорожская область). Защитник выступает за бельгийский клуб "Брюгге" и национальную сборную Украины. Ранее вызывался в юношеские и молодежные национальные команды.

Сегодня футболисту исполняется 27 лет.

Соболь - воспитанник запорожского ДЮСШ ФК "Металлург". В основном составе дебютировал 13 октября 2011 года. Затем в феврале 2013 года перешел в донецкий "Шахтера", подписав трехлетний контракт. Вместе с "горняками" он дважды становился чемпионом Украины и один раз обладателем Кубка Украины.

В первой команде "Шахтера" Соболь не сумел закрепиться и отправлялся в аренду в харьковский "Металлист", пражскую "Славию", "Яблонец" и "Брюгге".

Летом 2019 года бельгийский клуб выкупил Соболя у "Шахтера", подписав с украинцем полноценный контракт на 3 года. В составе "Брюгге" защитник успел два раза завоевать чемпионство Бельгии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Эдуард Соболь
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...