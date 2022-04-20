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Обошлось? Известны детали касательно серьезности травмы Малиновского

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Приятное известие для болельщиков сборной Украины

Обошлось? Известны детали касательно серьезности травмы Малиновского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил травму колена в матче 33-го тура Серии А против "Вероны" (1:2). Украинец вышел в старте, но в конце первого тайма неудачно приземлился и вынужденно покинул поле с помощью медиков.

Скорее всего, повреждение Малиновского оказалось несерьезным, сообщает Футбол NEWS. Однако не обошлось без хирургического вмешательства. 28-летнему футболисту уже зашили рассечение. На восстановление понадобится несколько дней.

Сегодня, 20 апреля, украинский хавбек должен явиться на базу "Аталанты" и пообщаться с врачебным штабом по поводу повреждения.

Вероятно, что Малиновский сможет сыграть за сборную Украины в стыковом матче отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Футбол NEWS

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