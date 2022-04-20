Обошлось? Известны детали касательно серьезности травмы Малиновского
Приятное известие для болельщиков сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил травму колена в матче 33-го тура Серии А против "Вероны" (1:2). Украинец вышел в старте, но в конце первого тайма неудачно приземлился и вынужденно покинул поле с помощью медиков.
Скорее всего, повреждение Малиновского оказалось несерьезным, сообщает Футбол NEWS. Однако не обошлось без хирургического вмешательства. 28-летнему футболисту уже зашили рассечение. На восстановление понадобится несколько дней.
Сегодня, 20 апреля, украинский хавбек должен явиться на базу "Аталанты" и пообщаться с врачебным штабом по поводу повреждения.
Вероятно, что Малиновский сможет сыграть за сборную Украины в стыковом матче отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня.
Популярное сейчас
- песков: рф передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками
- Обіцянки-цяцянки. Украина не получала новые самолеты от партнеров
- Еще 13 танков и 24 ББМ. Генштаб обновил данные по потерям врага
- Тренер Аталанты рассказал о травме Руслана Малиновского
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих