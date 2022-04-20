Игнатенко отметился первым результативным действием в чемпионате Франции
Голевой пас
Фото - ФК Бордо / автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Франции "Бордо" на своем поле встречался с "Сент-Этьеном". Уже к 25-й минуте жирондинцы вели со счетом 2:0.
В частности, на 16-й минуте отличился нападающий Кевин Мара, которому ассистировал украинский полузащитник Даниил Игнатенко, вышедший в основном составе своей команды.
Для Игнатенко это первое результативное действие за "Бордо". Французский клуб украинец представляет с января этого года, перейдя в аренду до конца сезона с правом выкупа. Контракт Даниила принадлежит "Шахтеру", хотя первую часть текущего сезона он отыграл в аренде в "Днепре-1".
Всего же на данный момент Игнатенко провел за "Бордо" восемь поединков.
Популярное сейчас
- Патрик с концами уехал на родину, Днепр-1 отпустил восьмерых. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Еще 13 танков и 24 ББМ. Генштаб обновил данные по потерям врага
- В Укрзалізниці поймали четырех агентов, которые передавали информацию российской армии
- Малиновский получил травму в матче Серии А - поле он покидал при помощи медиков
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф