Игнатенко отметился первым результативным действием в чемпионате Франции

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Бордо" на своем поле встречался с "Сент-Этьеном". Уже к 25-й минуте жирондинцы вели со счетом 2:0.

В частности, на 16-й минуте отличился нападающий Кевин Мара, которому ассистировал украинский полузащитник Даниил Игнатенко, вышедший в основном составе своей команды.

Для Игнатенко это первое результативное действие за "Бордо". Французский клуб украинец представляет с января этого года, перейдя в аренду до конца сезона с правом выкупа. Контракт Даниила принадлежит "Шахтеру", хотя первую часть текущего сезона он отыграл в аренде в "Днепре-1".

Всего же на данный момент Игнатенко провел за "Бордо" восемь поединков.