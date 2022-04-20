  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Игнатенко отметился первым результативным действием в чемпионате Франции
В тренде

Игнатенко отметился первым результативным действием в чемпионате Франции

Наши за границей
(1 голосов)

Голевой пас

Игнатенко отметился первым результативным действием в чемпионате Франции

Фото - ФК Бордо / автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Бордо" на своем поле встречался с "Сент-Этьеном". Уже к 25-й минуте жирондинцы вели со счетом 2:0.

В частности, на 16-й минуте отличился нападающий Кевин Мара, которому ассистировал украинский полузащитник Даниил Игнатенко, вышедший в основном составе своей команды.

Для Игнатенко это первое результативное действие за "Бордо". Французский клуб украинец представляет с января этого года, перейдя в аренду до конца сезона с правом выкупа. Контракт Даниила принадлежит "Шахтеру", хотя первую часть текущего сезона он отыграл в аренде в "Днепре-1".

Всего же на данный момент Игнатенко провел за "Бордо" восемь поединков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниил Игнатенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...