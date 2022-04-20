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"Славу ВСУ, Путин - фашист". Украинский форвард забил первый гол за Левадию

Наши за границей
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И сразу символично отпраздновал

"Славу ВСУ, Путин - фашист". Украинский форвард забил первый гол за Левадию

Скриншот: YouTube-канал Кривбасса

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Алексей Хобленко из-за войны на время стал игроком эстонской "Левадии". Сегодня он отметился первым голом за временную команду.

Пострадала "Нарва-Транс". Алексей забил на 53-й минуте, тем самым открыв счет в матче. После гола он показал футболку с надписью:" Слава ВСУ. Путин - фашист".

"Славу ВСУ, Путин - фашист". Украинский форвард забил первый гол за Левадию - изображение 1

Напомним, что права на Хобленко принадлежат "Кривбассу".

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В статье: Алексей Хобленко Левадия (Таллинн)
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