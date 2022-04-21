"Мне наложили четыре шва". Малиновский пропустит пару дней
Украинец прокомментировал недавнее повреждение
Фото: facebook.com/atalantabc
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал недавнее повреждение, котоое он получил в поединке 33-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (1:2).
"У меня было рассечение, и мне наложили четыре шва. Пару дней нужно пропустить, присутствует небольшая отечность, но, в целом, все нормально", - сказал Малиновский в комментарии Команда№1.
Таким образом, украинец пропустит ближайший матч "бергамасков" с "Венецией", который состоится 23 апреля. Скорее всего, наш соотечественник сможет выйти на поле 1 мая в поединке против "Салернитаны".
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