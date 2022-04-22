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Миколенко подарил игровую футболку Эвертона беженцам из Украины

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Наш земляк отметился добрым делом

Миколенко подарил игровую футболку Эвертона беженцам из Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко отметился добрым делом. Футболист встретился с земляками, которые были вынуждены покинуть Киев.

Наталья и ее 5-летняя дочь София посетили домашний матч "ирисок" против "Лестера" (1:1), а после игры встретились с украинским защитником. Кроме игровой футболки Виталия девочка получила сумку с подарками от "Эвертона".

"Это был просто невероятный вечер. Мы впервые посетили футбольный матч, и он был великолепным. То, что мы забили гол в последние минуты, сделало нас такими счастливыми! И встреча с Виталием была прекрасна. Он очень добрый, дружелюбный парень. Сказал, что очень рад, что мы в безопасности, был так приветлив. Он также подписал для нас футболку "Эвертона".

Клуб подарил нам сумку с множеством подарков для Софии, что было очень приятно. Так приятно видеть ее такой счастливой. Думаю, мы навсегда останемся фанатами Эвертона!", - цитирует Наталью пресс-служба "Эвертона".

Миколенко подарил игровую футболку Эвертона беженцам из Украины - изображение 1Миколенко подарил игровую футболку Эвертона беженцам из Украины - изображение 2
Фото: evertonfc.com
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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
evertonfc.com

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