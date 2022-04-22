"Пасхальные подарочки". Зозуля отправил в Украину бронированные авто
Футболист не устает помогать нашим героям
Фото: Facebook
Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля делает все возможное, чтобы помочь украинским военным в борьбе с россиянами. 32-летний футболист передал очередную партию помощи своим землякам. На этот раз - это два автомобиля.
"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им лишней не будет. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно упакованных разными полезными и важными принадлежностями.
Вот такие пасхальные подарочки для наших Героев", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.
Также Зозуля добавил, что сбору всего необходимого присоединилась украинская диаспора в Мадриде.
Популярное сейчас
- На россии объявили о задачах на второй этап: захват Донбасса и выход на Приднестровье
- Байден: Битва за Киев стала исторической победой украинцев
- Россияне собрали 25 БТГр возле Изюма и усиливают войска в направлении Запорожья – Генштаб
- Немецкий клуб не хочет возвращать Сикана Шахтеру
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих