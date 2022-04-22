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"Пасхальные подарочки". Зозуля отправил в Украину бронированные авто

Наши за границей
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(1 голосов)

Футболист не устает помогать нашим героям

"Пасхальные подарочки". Зозуля отправил в Украину бронированные авто

Фото: Facebook

Новина українською

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля делает все возможное, чтобы помочь украинским военным в борьбе с россиянами. 32-летний футболист передал очередную партию помощи своим землякам. На этот раз - это два автомобиля.

"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им лишней не будет. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно упакованных разными полезными и важными принадлежностями.

Вот такие пасхальные подарочки для наших Героев", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Также Зозуля добавил, что сбору всего необходимого присоединилась украинская диаспора в Мадриде.

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В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада война с Россией
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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
22.04.2022 в 14:49
Рома може і зробив середню кар’єру, але як патріот - топ. А це в нашій країні головне .
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.04.2022 в 13:55
Молодчинка.
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