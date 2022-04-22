"Пасхальные подарочки". Зозуля отправил в Украину бронированные авто

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля делает все возможное, чтобы помочь украинским военным в борьбе с россиянами. 32-летний футболист передал очередную партию помощи своим землякам. На этот раз - это два автомобиля.

"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им лишней не будет. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие пасхальные подарочки для наших Героев", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Также Зозуля добавил, что сбору всего необходимого присоединилась украинская диаспора в Мадриде.