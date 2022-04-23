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Коваленко второй раз подряд выйдет в старте Специи

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В соперниках – середняк чемпионата Италии

Коваленко второй раз подряд выйдет в старте Специи

Фото: Calcio Spezia

Новина українською

В рамках 34-го тура Серии А "Торино" примет "Специю" на туринском "Стадио Олимпико". Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в составе гостей с первых минут.

Второй раз подряд хавбек появится в старте. В прошлом матче против “Интера” украинец провел первый тайм и был заменен после перерыва.

Отметим, что Специя идет на 15 месте в турнирной таблице, а Торино занимает 11 позицию.

Матч начнется в 16.00.

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В статье: Торино (Турин) Виктор Коваленко Специя
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