Коваленко второй раз подряд выйдет в старте Специи

В рамках 34-го тура Серии А "Торино" примет "Специю" на туринском "Стадио Олимпико". Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в составе гостей с первых минут.

???? STARTING XI



???? Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #TorinoSpezia



POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/7e4XimBNGp — Spezia Calcio (@acspezia) April 23, 2022

Второй раз подряд хавбек появится в старте. В прошлом матче против “Интера” украинец провел первый тайм и был заменен после перерыва.

Отметим, что Специя идет на 15 месте в турнирной таблице, а Торино занимает 11 позицию.

Матч начнется в 16.00.