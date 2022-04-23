Коваленко второй раз подряд выйдет в старте Специи
В соперниках – середняк чемпионата Италии
Фото: Calcio Spezia
В рамках 34-го тура Серии А "Торино" примет "Специю" на туринском "Стадио Олимпико". Украинский полузащитник Виктор Коваленко выйдет в составе гостей с первых минут.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) April 23, 2022
???? Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #TorinoSpezia
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/7e4XimBNGp
Второй раз подряд хавбек появится в старте. В прошлом матче против “Интера” украинец провел первый тайм и был заменен после перерыва.
Отметим, что Специя идет на 15 месте в турнирной таблице, а Торино занимает 11 позицию.
Матч начнется в 16.00.
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