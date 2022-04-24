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Богдан Михайличенко: Если потребуется брать оружие в руки – сделаю это без колебаний

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Говорит, что защитить свою семью – его обязанность

Богдан Михайличенко: Если потребуется брать оружие в руки – сделаю это без колебаний

Фото: rsca.be

Новина українською

Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Бельгии:

– Часто ли вашим близким приходится прятаться в бомбоубежищах, хватает ли продуктов питания?

– У нас в доме есть солидный подвал и каждый раз, когда звучит сирена, семья быстро спускается туда. Там они действительно находятся в безопасности. С продуктами питания пока проблем нет. Что меня больше всего беспокоит – так это все больше обостряющийся дефицит лекарств.

– Богдан, твоего отца и брата могут призвать в украинскую армию?

– Да, это может произойти в любую минуту и ​​они готовы исполнить свой долг перед Украиной.

– А вы сами готовы отправиться в защиту Родины?

Если возникнет такая потребность, сделаю это без колебаний. Там моя земля, моя семья и защитить их – мой долг. Многие мои знакомые украинские футболисты уже взяли в руки оружие, среди них даже бывшие звезды киевского "Динамо" и других клубов страны”, - сказал Михайличенко.

Напомним, что Богдан выступает за "Андерлехт" с августа 2020 года - тогда украинец перешел из "Зари" за 500 тысяч евро. В этом сезоне на счету Михайличенко 20 проведённых матчей.

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко война с Россией
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