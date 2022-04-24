Игнатенко отдал ассист за Бордо во втором матче подряд

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко отдал ассист за "Бордо" в матче французской Лиги 1 против "Нанта". Сенегалец М`Байе Ньянг забил после кросса воспитанника запорожского "Металлурга".

В предыдущем матче, уже против "Сент-Этьена", Игнатенко отдал голевой пас на Секу Мара. Таким образом, у Игнатенко уже два результативных действия в девяти матчах за "Бордо" в этом сезоне. В первой половине сезона, играя за "Днепр-1", Даниил забил три гола в УПЛ.

Даниил Игнатенко арендован "Бордо" у донецкого "Шахтера" до конца текущего сезона, однако в соглашение включена опция выкупа футболиста.