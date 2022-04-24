Виталий Миколенко выйдет в старте на дерби против Ливерпуля

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе команды на матч-дерби против "Ливерпуля". Это уже пятое появление Виталия в основе клуба подряд. Это также первый случай в этом сезоне АПЛ, когда все три украинца (Миколенко, Ярмоленко и Зинченко) вышли в основе своих команд.

???? | Team news is in as the boss makes two changes from our last game.



COYB! ???? #LIVEVE pic.twitter.com/GVK0YLXQDR — Everton (@Everton) April 24, 2022

Все четыре предыдущих матча Миколенко отыграл полностью, без замен, в том числе и победный против "Манчестер Юнайтед". Всего, с момента перехода в клуб, Виталий сыграл за "Эвертон" в 10 матчах во всех турнирах, 7 из них в АПЛ.

Миколенко перешел в ливерпульский клуб в январе этого года из киевского "Динамо" за 23 с половиной миллиона евро. Результативных действий в составе "Эвертона" пока не сделал.