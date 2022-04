Виталий Миколенко выйдет в старте на дерби против Ливерпуля

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе команды на матч-дерби против "Ливерпуля". Это уже пятое появление Виталия в основе клуба подряд. Это также первый случай в этом сезоне АПЛ, когда все три украинца (Миколенко, Ярмоленко и Зинченко) вышли в основе своих команд.

