Гвардиола: Люди забывают об Украине, а Зинченко проживает это каждый день

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после победы над "Уотфордом" (5:1) поддержал своего подопечного Александра Зинченко.

"Это был нелегкий период для Алекса, учитывая то, что произошло в его стране с его близкими.

Люди забывают об Украине, теперь мы о ней больше не говорим, флагов Украины больше нет на трибунах, но Алекс живет этим каждый день. Это был трудный период для него лично, и это еще один показательный момент, когда он смог несмотря ни на что продемонстрировать свой стиль игры, качество, видение поля. Он всегда сосредоточен, всегда сконцентрирован, и его невероятно ценят в раздевалке", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.