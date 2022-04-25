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Гвардиола: Люди забывают об Украине, а Зинченко проживает это каждый день

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Пеп поддержал украинского футболиста

Гвардиола: Люди забывают об Украине, а Зинченко проживает это каждый день

фото - Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после победы над "Уотфордом" (5:1) поддержал своего подопечного Александра Зинченко.

"Это был нелегкий период для Алекса, учитывая то, что произошло в его стране с его близкими.

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Люди забывают об Украине, теперь мы о ней больше не говорим, флагов Украины больше нет на трибунах, но Алекс живет этим каждый день. Это был трудный период для него лично, и это еще один показательный момент, когда он смог несмотря ни на что продемонстрировать свой стиль игры, качество, видение поля. Он всегда сосредоточен, всегда сконцентрирован, и его невероятно ценят в раздевалке", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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В статье: Манчестер Сити Уотфорд Александр Зинченко Пеп Гвардиола
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Источник:
Goal.com

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