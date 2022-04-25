Признание. Известна оценка Миколенко за поединок с Ливерпулем
Украинец заметно прогрессирует
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против "Ливерпуля" (0:2).
22-летний украинец вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут на поле. За это время Виталий 59 раз коснулся мяча, отдал 25 передач (60%) и 1 – ключевую, выиграл 1 воздушную дуэль (100%), сделал 5 отборов (83%), 2 выноса и 2 перехвата, а также один раз был обыгран.
Ресурс SofaScore высоко оценил игру украинца - 7.1 балла. Более высокой оценки среди футболистов "ирисок" не получил никто. Портал WhoScored поставил Миколенко оценку 6.7, что является вторым показателем (выше только у Аллана — 6.8).
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