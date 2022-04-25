Еще до начала полномасштабной войны. Михайличенко отказал нескольким клубам рпл
Это было бы равносильно предательству
Фото: rsca.be
Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко рассказал, что у него были предложения от российских клубов.
"Перед отъездом в "Андерлехт" у меня было несколько предложений и от российских клубов, но я тут же ответил отказом. Для меня, как и для большинства других украинских футболистов, это равносильно предательству", - сказал Михайличенко.
Также футболист высказался о желании вернуться в национальную сборную Украины.
"Вернуться под знамена сборной Украины остается моей мечтой. Думаю, что главной причиной моего отсутствия в заявке главной команды страны является нехватка игровой практики. С приходом в "Андерлехт" Сержио Гомеса у меня появился серьезный конкурент и намного убавилось игрового времени.
Но я не падаю духом и, несмотря ни на что, продолжаю упорно и настойчиво тренироваться. Я уверен, мое время еще придет. И в "Андерлехте", и в сборной Украины".
Напомним, что Михайличенко присоединился к "Андерлехту" в августе 2020 года, перейдя из луганской "Зари". В нынешнем сезоне украинец провел 21 матч во всех турнирах.
Что касается национальной команды, то Богдан дебютировал при Андрее Шевченко 3 сентября 2020 года. Тогда он еще отметился ассистом в матче против Швейцарии в Лиге Наций (2:1).
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