Еще до начала полномасштабной войны. Михайличенко отказал нескольким клубам рпл

Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко рассказал, что у него были предложения от российских клубов.

"Перед отъездом в "Андерлехт" у меня было несколько предложений и от российских клубов, но я тут же ответил отказом. Для меня, как и для большинства других украинских футболистов, это равносильно предательству", - сказал Михайличенко.

Также футболист высказался о желании вернуться в национальную сборную Украины.

"Вернуться под знамена сборной Украины остается моей мечтой. Думаю, что главной причиной моего отсутствия в заявке главной команды страны является нехватка игровой практики. С приходом в "Андерлехт" Сержио Гомеса у меня появился серьезный конкурент и намного убавилось игрового времени. Но я не падаю духом и, несмотря ни на что, продолжаю упорно и настойчиво тренироваться. Я уверен, мое время еще придет. И в "Андерлехте", и в сборной Украины".

Напомним, что Михайличенко присоединился к "Андерлехту" в августе 2020 года, перейдя из луганской "Зари". В нынешнем сезоне украинец провел 21 матч во всех турнирах.

Что касается национальной команды, то Богдан дебютировал при Андрее Шевченко 3 сентября 2020 года. Тогда он еще отметился ассистом в матче против Швейцарии в Лиге Наций (2:1).